Песков прокомментировал обещание Путина не повышать пенсионный возраст

Слова президента России Владимира Путина о том, что в России не будет повышен пенсионный возраст, были сказаны 13 лет назад, к настоящему моменту ситуация изменилась. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Путина от 2005 года, в котором тот пообещал, что пенсионный возраст в России не будет увеличен, пока он будет во главе государства.

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«Вы говорите о 2005 годе, здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет [назад]», — сказал Песков.

По его словам, за это время произошли серьезные изменения, которые касаются и демографии, и показателей продолжительности жизни. Кроме того, стоит учитывать уровень развития экономики и международную конъюнктуру.

«Это достаточно большой срок. И в течение такого срока в любой стране возможны изменения, которые влияют на текущую ситуацию», — добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства заключил, что Путин в настоящее время не участвует в проработке пенсионной реформы.

Ранее правительство одобрило повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет.