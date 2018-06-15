Рынок ипотеки Москвы вырос на 81% в годовом выражении

Столичный рынок ипотеки в январе-мае 2018 года вырос на 81% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении Росреестра.

В материалах службы говорится, что в январе-мае 2018 года в Москве зарегистрировано 30 444 ипотечные сделки, в то время как в прошлом году за тот же период число сделок составило 16 762.

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Росреестр также указывает, что в мае в Москве зарегистрировано 7 064 ипотечные сделки, что на 2 п.п. меньше, чем месяцем ранее — 7 202.

В ведомстве допустили, что влияние на рынок ипотеке могла оказать не изменившаяся в конце апреля ключевая ставка Центробанка, которая осталась на уровне 7,25% годовых.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо стремиться к ипотечной ставке в 7%.