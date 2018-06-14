Медведев: пенсии будут повышаться на 1000 рублей в год

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что людей, уже вышедших на пенсию, не затронет новая пенсионная реформа, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ежегодно пенсии будут расти выше уровня инфляции, то есть примерно на 1 тыс. рублей в год.

«Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей в год», — заявил Медведев.

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Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания правительства.