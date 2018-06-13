Кличко пригрозил судом «Нафтогазу»

Мэр Киева Виталий Кличко пригрозил «Нафтогазу Украины» судом из-за отсутствия в городе горячей воды, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу политика.

В «Нафтогазе» ранее заявили, что не станут заключать договор на поставку газа предприятию «Киевтеплоэнерго», так как город не вернул старые долги.

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«Компания «Нафтогаз», к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ, пока долги «Киевэнерго» не будут им возвращены. Моя четкая позиция — мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы к суду. Но у нас ключевое требование — включите газ людям», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко пригласил к себе на ночь фанатов, приехавших на финал Лиги чемпионов.