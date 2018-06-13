«Галс-Девелопмент» договорилась с ООО «Волей Гранд» об управлении МФК Match Point

«Галс-Девелопмент» объявила в среду о заключении соглашения с компанией «Волей Гранд» на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера.

Match Point — комплекс апартаментов с волейбольной ареной, который возводится на площади 2,72 га в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и ст. метро «Парк Победы». Финансовый партнер проекта – Банк ВТБ.

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«Галс-Девелопмент» также займется реализацией апартаментов в соответствии с Федеральным законом № 214. Апартаменты площадью от 28 кв.м до 185 кв.м предлагаются к продаже в формате shell&core. Часть помещений – 800 апартаментов — приобретена Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (ДОМ.РФ) в 2016 году.

Fee-девелопмент – перспективное направление ведения бизнеса, которое становится все более востребованным в нашей стране, говорит президент ПАО «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин.

«МФК Match Point – наш первый проект в данном формате, мы готовы выполнить все обязательства перед покупателями и завершить объект качественно и в срок. До конца года генеральный подрядчик – компания «ФОДД» планирует завершить монолитные работы», — отметил он.

По словам Сергея Калинина, окончание всего строительства запланировано на конец 2019 года.