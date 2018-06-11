В Совфеде рассказали, как будут отвечать на новые санкции США

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ответ на новые санкции Соединенных Штатов, которые были введены в отношении пяти российских IT-компаний и трех физлиц, последует в рамках недавно принятого закона о контрсанкциях, передает РИА «Новости».

«Разумеется, реакция России на этот недружественный шаг неизбежно последует», — сказал Клинцевич

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Он отметил, что для введения ответных санкций не потребуется дополнительных юридических процедур. По словам сенатора, в законе о контрсанкциях против США и других недружественных государств, который был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 июня, есть «все возможности» для «жесткого» ответа на действия Соединенных Штатов.

Также Клинцевич выразил мнение, что новые санкции США «не имеют под собой абсолютно никаких оснований». Он добавил, что действия американских властей похожи на форму «недобросовестной конкуренции».

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил симметричный и адекватный ответ на новые санкции США.