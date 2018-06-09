В России предложили принять закон о льготах на проезд для студентов

Общероссийское объединение пассажиров предложило законодательно закрепить транспортные льготы для студентов очной формы обучения во всех регионах страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение организации, направленное на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как стало известно, речь идет о скидке в размере 50% от установленной субъектом стоимости билетов на все виды городского транспорта.

Реклама

В свою очередь для учащихся, которые получают социальную стипендию, проезд предлагают сделать бесплатным.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова рассказала, что в парламенте могут поддержать такую инициативу, изучив опыт субъектов по предоставлению транспортных льгот студентам.