Греф поддержал повышение пенсионного возраста в России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что повышение пенсионного возраста является единственным путем для получения достойных пенсий. Об этом сообщает RNS.

«Пенсии должны быть достойными и другого пути, кроме как повышения пенсионного возраста на долгосрочном горизонте, не добиться», — сказал Греф.

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Он также подчеркнул, что женщины еще в 55 лет рожают.

Ранее президент России Владимир Путин во время «прямой линии» ответил на вопрос об отношении к повышению пенсионного возраста.

Он подчеркнул, что одна из основных задач, которая стоит перед правительством — повышение доходов пенсионеров.

Президент отметил, что стоит и другая задача — снижение количества людей, живущих за чертой бедности. Путин добавил, что нужно дождаться тех мер, которые разработает правительство, после чего будут проходить обсуждения данной проблемы.