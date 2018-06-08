Замглавы ФАС назвал нонсенсом комиссию за перевод средств внутри одного банка

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров назвал нонсенсом комиссию за перевод средств внутри одного банка, передает РИА «Новости».

«Что касается единой ставки по переводам внутри банка и за пределами банка — выглядит справедливо. Хотя комиссия за переводы внутри банка, на мой взгляд, это вообще нонсенс — когда вы из одного филиала банка не можете без затрат перейти в другой филиал того же банка», — сказал Кашеваров.

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Об этом он заявил в кулуарах Международного финансового конгресса. Кашеваров также подчеркнул, что не сталкивался с аналогичным явлением в странах Западной Европы.

Отмечается, что ранее заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов говорил о планах по преодолению «рабства ликвидности» в сфере банковских переводов для стандартизации тарифной политики в отношении переводов внутри банка и за его пределы.