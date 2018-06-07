В Госдуме пообещали разобраться с жалобами Путину на зарплаты бюджетников

Регионы не имели никаких оснований для понижения зарплат бюджетникам, даже с учетом непростой ситуации в экономике, уверена депутат, член комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева.

«Мы регионам дополнительно дали 33 млрд рублей, чтобы они повысили МРОТ для населения. Мы понимаем, что у них нет в бюджете таких денег. Сейчас по итогам первого полугодия денег достаточно, и почему кому-то снизили зарплату, на каких основаниях – мне не понятно. Мы посмотрим по каждому региону и обязательно дадим свою парламентскую оценку», — сообщила Гусева «Газете.Ru».

Реклама

По ее словам, проблемы с зарплатами бюджетников стали новостью для парламентариев, обсуждавших сегодня поправки в федеральный бюджет.

«Да, не все просто, поднялась цена на бензин, акцизы, нас беспокоят пенсии, но по поводу заработной платы сегодня, обсуждая поправки, ни один депутат ничего не сказал. Я услышала об этом только на «прямой линии» с президентом, — говорит Гусева. - Как в течение года может меняться зарплата у бюджетников, куда смотрит прокуратура в таком случае?»

Ранее во время «прямой линии» с Владимиром Путиным преподаватель из Якутии пожаловался, что зарплату повысили в первом квартале, а потом снизили. Глава государства отметил, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании Госсовета.

«Ни в коем случае нельзя опускать эту планку, а нужно двигаться только наверх, вперед, в соответствии с ростом доходов населения и ростом доходов в тех или иных отраслях, либо по регионам», — сказал Путин.