Центробанк не исключил сохранения антироссийских санкций в следующие три года

Банк России не исключает сохранения санкций против России на ближайшие три года. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«В рамках трехлетнего прогноза, соблюдая консервативный подход, Банк России не исключает сохранение введенных санкционных ограничений. В этих условиях особо актуальной задачей является развитие внутренних источников финансирования, учитывая, что доступ к внешним источникам может быть ограничен», — заявили в ЦБ.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отмену санкций поддерживает Европа и российская сторона.

По словам Путина, Россия добилась минимальной инфляции за всю историю страны, 2,5%. Также он заявил о минимальном уровне безработицы, который упал ниже 5%, росте золотовалютных резервов и положительном балансе внешней торговли.