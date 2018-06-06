Профицит торгового баланса России вырос почти на 38%
Положительное сальдо торгового баланса России в период с января по апрель текущего года выросло на 37,8% (на $17,9 млрд), до $65,3 млрд. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).
Как стало известно, что экспорт России за указанный период увеличился на 26,8% и составил $140,2 млрд.
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В свою очередь импорт вырос на 18,6%, до $75 млрд.
Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,2%.
Ранее директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолий Куценко сообщил, что объем экспорта сельскохозяйственной продукции в 2018 году может составить $21-22 млрд.