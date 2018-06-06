CNN: Европа по-прежнему зависит от российского газа
Как бы Европа ни пыталась сбросить Россию со счетов, она все еще зависит от российского газа, пишет CNN Money.
Издание отмечает, что президента России Владимира Путина 5 июня приняли в Австрии с теплым приемом, и этот визит в европейское государство можно считать довольно редким после обострения отношений в связи с антироссийскими санкциями.
«Для любого европейского лидера необычно принимать президента России Владимира Путина с официальным визитом в столицу, учитывая нынешнюю напряженность между Россией и Европой», — заявила эксперт Германского фонда Маршалла Кристин Берзина.
Однако враждебность заканчивается тогда, когда дело доходит до энергетических вопросов, потому что лидеры Европы знают: если Россия перекроет газовый кран, миллионы домов останутся без отопления.
CNN Money отмечает, что поставки российского газа растут. По данным Еврокомиссии, ЕС импортирует 69% природного газа, 37% из них поступает из России. И хотя Евросоюз обещал сократить поставки газа из России и тем самым сократить свою зависимость от него, статистика за последние два года показывает, что российский экспорт в Европу вырос до рекордного уровня.
По мнению директора программы исследований «Природный газ» Оксфордского института энергетических исследований (OIES) Джеймса Хендерсона, это связано в том числе с тем, что российский газ является очень конкурентоспособным с точки зрения цены.
В мае британские специалисты спрогнозировали лидерство России в экспорте газа и нефти к 2040 году.