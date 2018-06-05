Власти отменят приказ МЧС о запрете проверок среднего бизнеса

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян заприял, что приказ МЧС России, который запретил проверки среднего бизнеса, будет отменен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идет о проверках среднего бизнеса», — сказал Чуприян.

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Ранее сообщалось, что глава МЧС России Владимир Пучков призвал повторно проверить все схемы, по которым крупный бизнес уходит от налогообложения.

Он также добавил, что важно, чтобы в ходе проверок были поддержаны добросовестные предприниматели.

В сентябре 2016 года Пучков подписал приказ о запрете проверок малого и среднего предпринимательства.