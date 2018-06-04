Bloomberg: пока Трамп конфликтует с Европой, Россия укрепляет поставки газа

Одновременно с тем, как торговая политика президента США Дональда Трампа обостряет экономический конфликт с ЕС, президент России Владимир Путин укрепляет связи с Европой, пишет Bloomberg.

Несмотря на угрозы санкций со стороны США, проект по строительству газопровода «Северный поток-2», оцениваемый в €9,5 млрд, продолжается. К тому же, продолжает издание, «Газпром» в прошедшем месяце урегулировал семилетний спор по цене с ЕС, что позволило компании увеличить свою долю на рынке.

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«Трамп заставляет европейцев сближаться с русскими. Это играет на руку Путину», — заявил эксперт по России Немецкого совета по международным отношениям Штефан Майстер.

Успех России в укреплении своих позиций по поставкам топлива в Европу резко выделяется на фоне напряженных трансатлантических отношениях после выхода президента США Дональда Трампа из иранской ядерной сделки и введения пошлин на сталь и алюминий, отмечает Bloomberg. Эти действия заставили европейских партнеров по проекту «Северный поток-2» задуматься, могут ли они обойти санкции Трампа.

При этом Европа имеет мало альтернатив российскому газу, отмечается в материале.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о возможности расширить число участников проекта российского газопровода «Северный поток-2».