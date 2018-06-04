Мексика открывает в Москве постоянный центр бизнеса

В Москве откроется постоянный мексиканский центр бизнеса и проведения выставок, передает РИА «Новости».

По словам гендиректора центра Америко Аляторре, на постоянный основе центр начнет работать с 11 июня.

Он также добавил, что центр расположен в Москве на территории агрокластера «Фудсити».

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Аляторре назвал данный проект самым важным в истории торговых отношений Мексики и России.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Мексике свои наработки для шельфовой добычи.

В прошлом году президент России Владимир Путин в рамках саммита организации БРИКС провел встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.