Мексика открывает в Москве постоянный центр бизнеса
В Москве откроется постоянный мексиканский центр бизнеса и проведения выставок, передает РИА «Новости».
По словам гендиректора центра Америко Аляторре, на постоянный основе центр начнет работать с 11 июня.
Он также добавил, что центр расположен в Москве на территории агрокластера «Фудсити».
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Аляторре назвал данный проект самым важным в истории торговых отношений Мексики и России.
Ранее сообщалось, что Россия предложила Мексике свои наработки для шельфовой добычи.
В прошлом году президент России Владимир Путин в рамках саммита организации БРИКС провел встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето.