Bloomberg: Дерипаска планирует продать часть своей доли в «Группе ГАЗ»

Российский миллиардер Олег Дерипаска планирует продать часть своей доли в компании «Группа ГАЗ», чтобы вывести ее из-под американских санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, Дерипаска намерен продать акции миноритариям холдинга «Русские машины», который контролирует «Группу ГАЗ». Среди них называется Зигфрид Вулф, экс-глава Magna International.

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Переговоры продолжают, окончательного решения пока не принято, уточняет Bloomberg.

Источники подчеркивают, что таким образом российский предприниматель хочет показать готовность отказаться от части принадлежащих ему активов, чтобы США сняли санкции. Окончательное решение будет за Управлением по контролю над иностранными активами, подразделением минфина США.

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