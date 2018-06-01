WSJ назвал пошлины на сталь и алюминий «тарифной глупостью» Трампа

Решение президента США Дональда Трампа о введении пошлин на ввоз алюминия и стали из стран ЕС, Канады и Мексики повредят экономике США, внешней политике и республиканцам в ноябре, во время промежуточных выборов в Сенат США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению WSJ, его «тарифные угрозы» были хитрой стратегией переговоров, однако Трамп показал, что он просто «старомодный протекционист».

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Такие меры сделают предприятия США менее конкурентоспособными, отмечает издание. Ожидание пошлин уже подняло цены на сталь в США на 40% c начала года и на 50% относительно европейского уровня цен. При этом Мексика и Канада составляют примерно пятую часть импорта стали в США.

По мнению WSJ, это решение Трампа может иметь обратный политический эффект.

«Он стремится стать Рональдом Рейганом, но его тарифная глупость напоминает Герберта Гувера [31-ый президент США. – «Газета.Ru»]», — пишет издание.

Торговая война США ставит под угрозу его «солидный экономический рекорд» после сокращения налогов и ослабления госконтроля.

Ранее Дональд Трамп назвал условие продления соглашения о зоне свободной торговли с Канадой и Мексикой.