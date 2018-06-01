«Ъ»: «Нафтогаз» прибегнул к шантажу «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» потребовал от «Газпрома» поднять транзитный тариф и согласиться на прокачку 110 млрд кубометров газа в год через Украину. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«В противном случае «Нафтогаз» намерен взыскать с «Газпрома» в арбитраже компенсацию обесценения своей газотранспортной системы в размере до $11 млрд», — сообщает издание.

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Источники близкие к российской газовой компании назвали данные предложения «шантажом».

Как стало известно, «Нафтогаз» рассчитывает на повышение тарифов за прокачку газа в 2018–2019 годах.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что «Газпром» не обращался к Минфину за помощью в связи с взысканием средств компании Украиной.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале принудительного взыскания с «Газпрома» более $2 млрд.