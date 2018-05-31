Депутаты за семь миллионов рублей изучат зарубежный опыт борьбы с бедностью

Госдума разместила на портале государственных закупок тендер на проведение исследования о лучших зарубежных практиках по борьбе с бедностью, который содержит оценку возможности адаптации такого опыта в российских условиях и рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования. Стоимость контракта составила 7,2 млн рублей.

В соответствии с материалами, размещенными в проекте, актуальность исследования обусловлена, в частности, поставленной президентом России Владимиром Путиным 1 марта текущего года задачей для Федерального собрания — за шесть лет в два раза снизить уровень бедности.

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В материалах к закупке также указывается официальная статистика, в соответствии с которой около 14% населения России оцениваются как бедное, еще около 50% — низко обеспеченное.

Отмечается, что депутатов интересуют практики в сфере государственной политики, направленные на снижение бедности и социально-экономического неравенства в скандинавских странах, континентальных странах Евросоюза и государствах постсоветского пространства.