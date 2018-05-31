Фондовый рынок США открылся ростом
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,87% и составил 24 453,66 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,34% и составил 2714,72 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,01% и составил 7462,00 пункта.
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Ранее сообщалось, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что Европейский союз откроет дело во Всемирной торговой организации против введения США новых пошлин на сталь и алюминий ЕС.