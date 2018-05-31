На Украине выставили на торги арестованный лайнер компании «Трансаэро»

На Украине выставлен на аукцион пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший компании «Трансаэро». Соответствующее объявление опубликовано на сайте OpenMarket, который принадлежит государственному предприятию министерства юстиции Украины «Система электронных торгов арестованным имуществом».

«Воздушное судно Boeing D737/524/, серийный номер 28922, регистрационный номер VP-BYO, первый полет — 06.06.1998 года», — сообщается на сайте.

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Также на сайте отметили, что в последний раз воздушное судно эксплуатировалось в 2015 году.

В данный момент лайнер находится в Киеве. Аукцион назначен на 4 июня, стартовую цену лота оценили в 35,9 млн гривен (около $1,4 млн).

Отмечается, что судно было арестовано в 2017 году.

Ранее сообщалось, что «Трансаэро» подала в суд на помогавшую ей c антикризисным планом компанию McKinsey.