Россия и Иордания расширяют сотрудничество в области ядерной энергетики

АО «Русатом Оверсиз» и Комиссия по атомной энергии Иордании подписали соглашение о развитии проекта сооружения в королевстве малого модульного реактора российского дизайна.

«На данный момент сооружение АЭС малой мощности представляется актуальным, поэтому мы решили сосредоточиться именно на этом проекте», – заявил председатель Комиссии по атомной энергии Иордании Халед Тукан, который вместе с президентом АО «Русатом Оверсиз» Евгением Пакермановым подписал документ.

Реклама

«Несомненно, реализуемые нами проекты должны отвечать текущим стратегическим нуждам и интересам наших заказчиков», — отметил в свою очередь Пакерманов.

По его словам, именно поэтому «Русатом Оверсиз» совместно с иорданскими партнерами сосредоточит усилия на развитии малой энергетики на базе инновационных решений «Росатома».

«Сегодня реакторные технологии малой мощности относятся к одному из наиболее приоритетных направлений развития мировой энергетики», – подчеркнул Пакерманов.

Россия обладает широкой экспертизой в области малых модульных реакторов. Так, уже в следующем году «Росатом» запустит плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов», которая станет образцом атомной электростанции такого типа.

Кроме того, порядка 100 иорданских студентов продолжают получать в ведущих российских вузах образование по специальностям, связанным с ядерной энергетикой.