Путин: можно обсудить признание сертификации иностранных лекарств

Президент России Владимир Путин заявил, что можно обдумать признание сертификации иностранных лекарств, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Можно ли перейти в полном объеме на признание сертификатов по тем лекарственным препаратам, которые выданы иностранными государствами, я не знаю, нужно как-то об этом подумать. У нас существует сертификация, но просто она должна быть более гибкой, это совершенно точно», — сказал Путин в ходе бизнес-диалога «Россия — Япония» на Петербургском международном экономическом форуме.

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Он также попросил обратить внимание на этот вопрос министра здравоохранения Ольгу Скворцову.

Ранее сообщалось, что из законопроекта о контрсанкциях уберут упоминание лекарственных препаратов.