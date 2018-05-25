Глава МВФ дала совет России

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила на Петербургском международном экономическом форуме, что России необходимо добиться укрепления инвестиций в здравоохранение и образование. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Необходимо укрепить инвестиции в здравоохранение и образование, а также больше интегрироваться в мировую экономику», — сказала Лагард.

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Она также добавила, что России необходимо добиться повышения производительности труда, диверсификации и отхода от нефтегазовой экономики.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия будет перенимать лучшие достижения других стран.

Также президент подчеркнул, что достойное будущее нельзя создавать в одиночку.