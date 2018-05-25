Путин увидел подрыв основ многостороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что в мире наблюдается подрыв основ многостороннего сотрудничества. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а фактически подрыв основ многостороннего сотрудничества. Система ломается, довольно грубо. Правилом становится нарушение правил», — сказал Путин.

Реклама

Он также отметил, что санкции стали вполне официальным инструментом торговой политики некоторых стран.

«И другие вынуждены к этому приспосабливаться, принимать зеркальные меры», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что снижаются темпы заключения соглашений о свободной торговле. По мнению Путина, речь идет о новой форме протекционизма.

Ранее Путин рассказал об испытании на прочность системы международных отношений.