Путин пообещал понизить административное давление на бизнес
Президент России Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что власти будут снижать административное давление на бизнес. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Мы будем снижать административные барьеры и административное давление на бизнес. Еще есть над чем поработать», — сказал Путин.
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Он также добавил, что на данный момент власти готовят изменения в налоговый режим.
«Сейчас правительство работает над тем, чтобы внести определенные изменения в налоговый режим. После того как это сделаем, мы зафиксируем это на ближайшие шесть лет», — заявил Путин.
Ранее вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что власти не станут вводить налог с продаж в стране.