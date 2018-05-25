В России не станут вводить налог с продаж

Вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что власти не станут вводить налог с продаж в стране. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет», — сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Реклама

Он также высказался против изменения подоходного налога.

«13%, которые в последнее время платили мы все, мне кажется, очень хороший принцип налогообложения доходов, чтобы не было возможности уклонения. Поэтому мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом», — добавил Силуанов.

Ранее советник президента России Сергей Глазьев рассказал в интервью «Газете.Ru», что он предлагает поднять налоги для самых богатых 10% россиян.