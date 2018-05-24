Путин пошутил про свою работу

Президент России Владимир Путин перед встречей с зарубежными инвесторами извинился перед ними за опоздание, пошутив о работе президента, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава государства пришел на встречу с инвесторами позже, чем ожидалось, из-за переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые длились больше трех часов.

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«В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать<...> в отличие от вас — людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия дорожит хорошими отношениями с Францией.