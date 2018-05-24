Хантсман прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что решение о возможной встрече президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа еще не принято. Об этом Хантсман рассказал «Газете.Ru».

«Решение о возможной встрече на самом высшем уровне пока не принято», — сказал Хантсман.

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Посол отметил, что организация встречи во многом зависит от логистики, но подчеркнул, что гораздо важнее то, что будет обсуждаться на переговорах.

«Граждане обеих наших стран любят свою Родину, они очень патриотичны. И при этом они ждут, чтобы оба наших руководителя, два президента встретились и вместе, сообща, решили многие проблемы, которые стоят перед всем миром. Таким образом, они могли бы сделать мир гораздо стабильней, безопасней, и обеспечить устойчивое будущее», — добавил Хантсман.

Читайте полную версию интервью посла США в России Джона Хантсмана «Газете.Ru».