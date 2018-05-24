Источник: Дерипаска предложил правительству закупить алюминий в госрезервы

Бизнесмен Олег Дерипаска обратился в правительство России с предложением о закупке алюминия в госрезервы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Олег Дерипаска обратился в правительство и Росрезерв с предложением закупить алюминий в резервы, вопрос изучается», — заявил источник в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Ранее вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов прокомментировал выход представителей Дерипаски из совета директоров «Русала». По мнению министра, это означает, что американские санкции, под которые попал, в том числе, «Русал», скоро будут сняты.