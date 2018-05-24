«Газпром» и Wintershall рассмотрели вопросы сотрудничества

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя правления Wintershall Holding GmbH Марио Мерена. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

Как стало известно, участники встречи обсудили текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере.

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«Отдельное внимание было уделено ходу реализации проекта «Северный поток — 2». Стороны отметили значимость строительства газопровода для обеспечения долгосрочных надежных поставок в Европу», — заявили в «Газпроме».

Уточняется, что в контексте проекта «Северный поток — 2» был рассмотрен вопрос развития немецкой газотранспортной системы для поставок газа потребителям в Германии и других европейских странах.