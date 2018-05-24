Путин хочет, чтобы Шувалов поработал в ВЭБе вместе с Горьковым

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову поработать в ВЭБ вместе с его экс-главой Сергеем Горьковым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сергей Николаевич многое сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, добился реальных результатов, успехов, думаю, что у вас будет очень хорошая команда. В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе немного поработали», — сказал Путин.

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Как стало известно, Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ.

Шувалов был первым вице-премьером 10 лет — с 2008 года, состоит на госслужбе с 1998 года. О том, что он не войдет в новый состав правительства, источники сообщали еще в апреле.