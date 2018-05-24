Опрос: 70% россиян не ждут роста зарплат после повышения МРОТ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, который отражает отношение жителей России к повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Информация размещена на сайте организации.

Отмечается, что о появлении соответствующего законопроекта слышали 83% респондентов. В то же время 30% опрошенных признаются, что не знают о размерах МРОТ в своем регионе. Почти половина россиян (44%) затруднились назвать точную сумму. Только 26% знают об установленном законом размере МРОТ.

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«Работающие граждане в большинстве своем (70%) не ожидают роста окладов в связи с повышением МРОТ», — говорится в опросе.

Кроме того, 19% россиян ожидают незначительный рост зарплат, а 3% предполагают существенное увеличение окладов.

Как сообщается, 45% респондентов заявили, что необходимый размер прожиточного минимума для них находится в интервале от 10,001 до 20 тыс. руб., 29% полагают, что он должен составлять от 20,001 до 30 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в России МРОТ впервые сравнялся с прожиточным минимумом.