Силуанов анонсировал наращивание госдолга России

Вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что Минфин собирается наращивать госдолг только для инвестиций. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Силуанов отметил, что на данный момент госдолг России составляет около 6-10% ВВП. Он также добавил, что против кардинальных изменений, которые подразумевают наращивание госдолга до 20-30% ВВП.

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«Но использование инструментов долгового финансирования исключительно для вложений в инфраструктуру в данный момент, считаю, это абсолютно оправданное вложение», — сказал Силуанов.

В свою очередь глава Счетной палаты Алексей Кудрин подчеркнул, что низкий долг является резервом, который можно использовать, в том числе для наращивания вложений в образование и здравоохранение.

Как стало известно, глава Банка России Эльвира Набиуллина поддержала идею роста госдолга для развития инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила вложения в госдолг США.