Ушаков раскрыл детали речи Путина на ПМЭФ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что глава государства Владимир Путин в ходе Питерского международного экономического форума (ПМЭФ) расскажет о социально-экономической политике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается выступления нашего президента, то имеется в виду затронуть, естественно, наиболее острые проблемы мировой экономики, политической жизни. Он расскажет о проведении в России социально-экономической политики, поделится своим видением тех масштабных задач, которые предстоит решать правительству и всей стране в ближайшие годы», — сказал Ушаков.

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Он также подчеркнул, что будет затронута важность международного диалога, а именно — взаимные инвестиции, обмен передовыми технологиями, совместные проекты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке Путина к выступлению на ПМЭФ.