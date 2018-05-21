Медведев о подготовке майского указа: нет времени на раскачку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что на подготовку необходимых программ по выполнению майского указа президента есть всего несколько месяцев. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Времени на раскачку по этому документу нет. На подготовку основных направлений деятельности правительства, прогноза социально-экономического развития, планов по реализации нацпроектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистралей, инфраструктуры у нас всего несколько месяцев», — сказал Медведев.

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Премьер-министр добавил, что в ближайшую неделю он намерен определить специализацию всех вице-премьеров.

Ранее Медведев сообщил, что собирается в ближайшее время подписать перечень поручений по реализации майского указа президента.