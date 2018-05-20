В Германии назвали антироссийские санкции США элементом торговой войны

Депутат бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин подчеркнул негативное влияние антироссийских санкций США на немецкую промышленность и назвал их элементом торговой войны. Об этом он сказал в интервью Luebecker Nachrichten.

По словам Триттина, промышленность ФРГ получала 40% алюминия от России и в настоящее время должна его покупать у американской стороны по более высоким ценам. Он также отметил, что последние антироссийские санкции со стороны США не имеют отношения к ситуации на Украине.

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«Последние санкции США не имеют ничего общего с вмешательством России в дела Украины: это элемент торговой войны», — подчеркнул Триттин.

Кроме того, Триттин назвал российскую сторону большим соседом, который плохо себя ведет, и уточнил, что политика по отношению к России должна быть «реалистичной и принципиальной».

Ранее в Германии сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт рассказала, что сближение с российской стороной поможет добиться безопасности и разоружения и отвечает интересам Европы.