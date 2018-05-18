Церемония открытия ПМЭФ-2018 состоится 24 мая
24 мая состоится торжественное открытие Петербургского международного экономического форума, говорится в пресс-релизе организатора ПМЭФ.
В церемонии открытия примут участие первый вице-премьер – Антон Силуанов, Президент Центральноафриканской Республики Аршанж Туадера, заместитель Председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, заместитель председателя Совета министров Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис. Модератором церемонии станет ведущая телеканала Fox Business Network Сюзан Ли.
С приветственным словом к участникам и гостям Форума обратится губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.