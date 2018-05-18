Медведев предложил сменить главу Министерства по делам Северного Кавказа
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил главе государства Владимиру Путину сменить главу Министерства по делам Северного Кавказа и предложил на этот пост Сергея Чеботарева.
До этого этот пост занимал Лев Кузнецов.
Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину поименный список вице-премьеров и министров. Президента состав кабмина устроил и он пообещал подписать указ об их назначении.
Министерство осуществляет выработку и реализацию политики Правительства России в отношении социально-экономического развития Северного Кавказа.
Чеботарев занимал пост главы города Тамбова.
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