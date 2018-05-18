Путин одобрил все кандидатуры на посты вице-премьеров и министров

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Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что он одобряет представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Сообщалось, что Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Дмитрий Козак — энергетику, Ольга Голодец — спорт и культуру, Виталий Мутко — строительство, Алексей Акимов — транспорт, Юрий Борисов — ВПК, Голикова — социальную политику. Также он предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего заместителя министра обороны Юрия Борисова, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.