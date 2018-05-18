Песков рассказал об ожиданиях по публикации указов о новом составе кабмина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он ожидает, что указы о новом составе правительства будут обнародованы 18 мая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы ожидаем сегодня», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным озвучит фамилии по кандидатам в новый состав правительства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стали известны возможные кандидаты в вице-премьеры.

Сообщалось, что Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Дмитрий Козак — энергетику, Ольга Голодец — спорт и культуру, Виталий Мутко — строительство, Алексей Акимов — транспорт, Юрий Борисов — ВПК, Голикова — социальную политику. Также он предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего заместителя министра обороны Юрия Борисова, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.