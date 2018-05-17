Интернет-омбудсмен рассказал, за какой период окупается майнинг

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что получить прибыль от процесса майнинга можно за 8-12 месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Доходность майнинга на сегодня с учетом курса и стоимости оборудования от 8 до 12 месяцев составляет. Это окупаемость, прямая такая окупаемость, рассчитанная из затрат на оборудование, затрат на сопровождение, оформление», — сказал Мариничев.

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Он также подчеркнул, что точную доходность при майнинге рассчитать непросто, поскольку затратная часть рассчитывается в долларах.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя игнорировать «цифровые» сделки.

Он также добавил, что разрабатываемые проекты законов о «цифровых деньгах» помешают выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.