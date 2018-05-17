Российское рейтинговое агентство АКРА купило словацкое European Rating Agency

Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) завершило сделку по приобретению словацкого рейтингового агентства European Rating Agency (ERA), а также запустило международную рейтинговую шкалу, передает РИА «Новости» слова главы АКРА Екатерины Трофимовой.

«Приобретение ЕRA позволит АКРА усилить международное присутствие и выйти на европейский рынок. АКРА планирует придать импульс развитию существующей франшизы ЕRA, направлению рейтингов региональных и муниципальных органов власти, а также расширить экспертизу по суверенным рейтингам и рейтингам наднациональных институтов развития», — сказала Трофимова.

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Она добавила, что покупка ERA фактически означает запуск международной рейтинговой шкалы. По ее словам, АКРА продолжит составлять национальную шкалу, а ERA займется европейским регионом.

Ранее сообщалось, что АКРА присвоило Корпорации МСП кредитный рейтинг AAA со стабильным прогнозом .