Ведущие финансисты обсудят проблемы мировой экономики на ПМЭФ-2018

В рамках Петербургского международного экономического форума -2018 ведущие финансисты обсудят актуальные проблемы развития мировой экономики. Участие в ПМЭФ подтвердили представители Всемирного банка. Делегацию возглавит вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер. Муллер выступит в качестве спикера на сессии деловой программы «Ком растет. Социальное неравенство как глобальная проблема и роль бизнеса в ее решении».

Кроме того, в работе ПМЭФ примет участие директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая выступит на пленарном заседании Форума.

Реклама

25 мая ВТБ проведет панельную сессию «Финансово-банковская система в странах с развивающимися рынками: версия 2.0». В сессии примут участие президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и главы крупнейших международных компаний – Айван Глазенберг, главный исполнительный директор Glencore, Ханс-Пауль Бюркнер, председатель Boston Consulting Group, а также руководители Bahrain Mumtalakat Holding Company BSC, Amundi Asset Management, Нового банка развития и других компаний. Главной темой дискуссии будет вопрос о том, насколько развивающиеся рынки способны играть самостоятельную роль в мировой экономике. Участники сессии обсудят роль развивающихся рынков как источника глобальных инвестиций и будущее новых институтов развития и суверенных фондов. Модератором сессии будет управляющий редактор ведущего в Индии телеканала бизнес новостей CNBC-TV18 Ширин Бхан.

Всего в деловой программе ПМЭФ запланировано более ста мероприятий в различных форматах. Деловые сессии состоятся в рамках четырех тематических направлений: «Глобальная экономика в эпоху изменений», «Россия: используя потенциал роста», «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике». В числе других форматов – межстрановые бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, круглые столы, теледебаты, форсайт-сессии «Беседы о будущем».