Банк России выступает против полной отмены репатриации выручки

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что ЦБ выступает против отмены репатриации выручки. Об этом сообщает RNS.

«Мы не считаем правильным полную отмену репатриации на сегодняшний день», — сказал Скобелкин.

Он также отметил, что «деньги должны работать» на экономику России, а не иностранных государств, где эта валютная выручка может оставаться.

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Скобелкин также добавил, что регулятор поддерживает отмену штрафов за нерепатриацию валютной выручки для попавших под санкции компаний.

Ранее исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин прорабатывает вопросы кредитной поддержки компаний, которые попали под санкции США.