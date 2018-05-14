Выручка «Галс-Девелопмент» выросла на 105% в 2017 году

Чистая прибыль ПАО «Галс-Девелопмент» и его дочерних предприятий за год, завершившийся 31 декабря 2017 г., составила 3,6 млрд рублей, говорится в сообщении Группы, опубликованном в понедельник.

Консолидированная выручка Группы за этот же период выросла на 105% год к году и составила 57,3 млрд рублей.

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В частности, 28,5 млрд рублей были получены за счет реализации недвижимости, предназначенной для продажи (завершение строительства и ввод в эксплуатацию проектов: ЖК «Наследие», вторая очередь; Башня 1 в составе МФК «IQ – квартал»); 23,3 млрд рублей — за счет реализации объектов инвестиционной недвижимости (Башня 2 в составе МФК «IQ-квартал», офисные площади в составе БЦ SkyLight) – 23,3 млрд рублей; 4,4 млрд рублей — за счет сдачи в аренду коммерческой недвижимости.

В 2017 году Группа также погасила задолженность по кредитам на 28 млрд рублей, что привело к снижению долговой нагрузки на 20%.

«В 2018 году перед нами стоят не менее амбициозные задачи, — заявил президент «Галс-Девелопмент» Сергей Калинин. — Мы планируем развивать новые площадки в Москве и Петербурге, в стадии проектирования сегодня находится более 600 тыс. кв. метров. Приоритетным для нас является повышение стоимости наших активов, реализация объектов коммерческой недвижимости и инвестиции в строительство объектов высокого класса».

Основным акционером «Галс-Девелопмент» является Банк ВТБ.