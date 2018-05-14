Силуанов прокомментировал свое назначение на должность первого вице-премьера

И.о. министра финансов Антон Силуанов заявил, что должность первого вице-премьера является большой ответственностью. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Большая ответственность, действительно, коллеги. Задачи президент поставил, поэтому нужно будет отрабатывать. Основная задача — президент поставил — обеспечить более высокие темпы роста, провести прорыв в экономике — первая задача. Вторая — необходимо провести целый ряд решений, которые необходимы для реализации задач, поставленных в послании, в указ», — сказал Силуанов.

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Он подчеркнул, что именно исходя из этих задач и будет выстраиваться работа всех ведомств правительства.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Силуанова на пост первого вице-премьера.