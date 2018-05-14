Кабмин не планирует увеличивать НДФЛ

И.о. министра финансов Антон Силуанов заявил, что все решения по новой налоговой системе будут приняты в весеннюю сессию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В наших расчетах нет мы не планируем увеличения НДФЛ… Я думаю сейчас правительство сформируется и правительство уже подготовит новые предложения, будем с этим предложениями выступать в Госдуме и обсуждать, в том числе и по налогам. Поскольку Госдума будет работать до середины, второй половины июля — поэтому нам нужно провести все решения в весеннюю сессию», — сказал Силуанов.

Ранее на встрече с фракцией «Справедливая Россия» премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что инициатива о повышении НДФЛ в России до 15%, скорее всего, не будет реализована.