В Раде предложили национализировать имущество российских компаний на Украине

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает разрешить национализацию имущества российских компаний на Украине. Об этом сообщает RNS со ссылкой на соответствующий документ.

«Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам; юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрету хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украине имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили права и интересы Украины, а также установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях», — сказано в документе.

Как стало известно, проект был направлен на рассмотрение комитета Рады.